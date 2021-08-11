В сериале Счастлива вопреки 12 серия от 11.08.2021 Женя выгоняет Дениса из дома, после того как она узнала, что именно из-за него когда-то похитили ее сына. Шурик тоже отказывается от своего друга, но напоследок Денис просит рассказать, что связывает Женю и Кораблева. Так он узнает, что Коленька – внук покойного генерала Самойлова, а значит он богатый наследник. У Лены Самойловой в мелодраме Счастлива вопреки 2021 начинает налаживаться личная жизнь впервые за годы одиночества после самоубийства Димы. Бывший студент ее отца Андрей, который становится новым клиентом Петра, начинает ухаживать за девушкой. Неужели Лена наконец-то станет счастливой? Смотрите прямо сейчас в сериале Счастлива вопреки 12 серия от 11.08.2021 на сайте СТБ.

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