В сериале С волками жить серия 6 от 04.07.2021 холодный труп на платформе вокзала затерялся среди дремлющих пассажиров, ожидающих свой поезд. Мертвую женщину опознали как Марию Швец. Судя по ее багажу, она собиралась уехать надолго.

Вечером, когда в доме Корнейчуков все, кроме Евы, уснули, ночные воры, проникают в особняк, чтобы обчистить его. Девочка, услышав сторонние звуки шастанья, спускается вниз. Там же она узнает эту «шайку волков». Ева была удивлена увидеть своих братьев, которые только вышли из тюрьмы. Парни хотят забрать наворованное и сестру вместе с собой. Девочка пытается не дать им обворовать дом и не хочет идти с ними. Когда братья скрылись из виду, прихватив с собой часть добычи, Еву с мешком драгоценностей обнаруживает Иван. Неужели в глазах Корнейчука девушка стала воровкой? Узнайте на сайте телеканала СТБ в 6 серии С волками жить.

Тогда же полиция мчится к дому Барановых. У следователей есть видеодоказательство того, что Константин Разин по прозвищу «Кастет» убил Марию. Но в «логове волков» они не находят преступника, ведь он уже давно залег на дно. Все семейство забирают в участок для тщательного допроса.

На утро к Корнейчукам приехал младший следователь Денис Черкасов. Ева, пообещав ранее жить без вранья, рассказывает Денису о случившемся этой ночью. И просит не заводить дело на ее братьев, ведь она попытается вернуть украденные вещи. Но Денис перебивает девочку, сообщая, что ее семья уже в участке. Ева сразу убегает к своим.

Катя, во время допроса, умоляет ее закрыть в камере, за железной дверью. Она готова согласиться даже если на нее повесят незакрытые дела, лишь бы ее посадили за решетку. Таким образом она хочет спрятаться от «Кастета». Ведь он убил «училку» и когда-то толкнул папу Рому под поезд. И вряд ли он ее пожалеет, так как он уже один раз ее чуть не убил. Старшему следователю пришла другая идея, как уберечь девушку. Он привел Катю к тете Клаве, и предложил ей некоторое время пожить с ними, так как тут она будет в безопасности. Девушка была очарована такой добротой и не раздумывая согласилась.

Денис ранее обещал Еве, что найдет ее родную мать, поэтому они отправились в детдом, где раньше жила девочка. Там они берут досье Евы, и начинают поиски.

Во время следствия по делу убийства Марии Швец удалось частично восстановить текст сгоревшего документа. И там фигурирует имя Николая Семирядченко. Это та самая копия завещания Николая, где он оставляет в наследство все свои деньги Еве Баяновой. Поэтому старший следователь Владимир Черкасов решает взять у знакомой им Евы биоматериал, для проведения экспертизы ДНК. Чтобы подтвердить, что это та самая Ева, что и в завещании.

На следующее утро Денис пришел к Николаю Семирядченко, и показал ему кольцо Евы, с допросом узнает ли он его. Тот же не смог скрыть свое удивление, ведь это то кольцо, которое он подарил своей любимой жене, когда признавался ей в любви и делал предложение. Дальше Денис раскрыл ему глаза на то, что может произойти, когда завещание вступит в силу: Еву загрызут волки в ее же стае, добиваясь получить в жизни невиданное богатство. Услышав это из уст Дениса, Николай теряет сознание… Не пропустите неожиданное развитие событий в 6 серии сериала С волками жить.

Смотреть онлайн все серии сериала С волками жить

Смотреть онлайн сериал С волками жить — 7 серия от 04.07.2021