У серіалі З вовками жити серія 6 ​​від 04.07.2021 холодний труп на платформі вокзалу загубився серед дрімаючих пасажирів, які очікують свій потяг. Мертву жінку впізнали як Марію Швець. Судячи з її багажу, вона збиралася поїхати надовго.

Увечері, коли в будинку Корнійчуків усі, крім Єви, заснули, нічні злодії, проникають в особняк, щоб обчистити його. Дівчинка, почувши сторонні звуки блукання, спускається донизу. Там вона і впізнає цю “зграю вовків”. Єва була здивована побачити своїх братів, які тільки вийшли з в’язниці. Хлопці хочуть забрати накрадене і сестру разом з собою. Дівчинка намагається не дати їм обікрасти будинок і не хоче йти з ними. Коли брати зникли з очей, прихопивши з собою частину видобутку, Єву з мішком коштовностей ловить на гарячому Іван. Невже в очах Корнійчука дівчина стала злодійкою? Дізнайтеся на сайті телеканалу СТБ в 6 серії З вовками жити.

Тоді ж поліція мчить до будинку Баранових. У слідчих є відеодоказ того, що Костянтин Разін на прізвисько “Кастет” вбив Марію. Але в “лігві вовків” вони не знаходять злочинця, адже він вже давно заліг на дно. Усе сімейство забирають у відділок для ретельного допиту.

На ранок до Корнійчука приїхав молодший слідчий Денис Черкасов. Єва, пообіцявши раніше жити без брехні, розповідає Денису про те, що трапилося цієї ночі. І просить не заводити справу на її братів, адже вона спробує повернути вкрадені речі. Але Денис перебиває дівчинку, повідомляючи, що її сім’я вже у відділку. Єва одразу тікає до своїх.

Катя, під час допиту, благає її закрити в камері, за залізними дверима. Вона готова погодитися, навіть, якщо на неї повісять не закриті справи, аби її посадили за ґрати. Таким чином вона хоче сховатися від “Кастета”. Адже він убив “училку” і колись штовхнув тата Рому під поїзд. І навряд чи він її пошкодує, так як він вже один раз її мало не вбив. Старшому слідчому прийшла інша ідея як уберегти дівчину. Він привів Катю до тітки Клави і запропонував їй деякий час пожити з ними, так як тут вона буде в безпеці. Дівчина була зачарована такою добротою і не роздумуючи погодилася.

Денис раніше обіцяв Єві, що знайде її рідну матір, тому вони вирушили в дитбудинок, де раніше жила дівчинка. Там вони беруть досьє Єви, і починають пошуки.

Під час слідства у справі вбивства Марії Швець вдалося частково відновити текст згорілого документа. І там фігурує ім’я Миколи Семирядченка. Це та сама копія заповіту Миколи, де він залишає в спадок всі свої гроші Єві Баяновій. Тому старший слідчий Володимир Черкасов вирішує взяти у знайомої їм Єви біоматеріал, для проведення експертизи ДНК. Щоб підтвердити, що це та сама Єва, що і в заповіті.

Наступного ранку Денис прийшов до Миколи Семирядченка, та показав йому кільце Єви, з допитом чи впізнає він його. Той же не зміг приховати своє здивування, адже це те кільце, яке він подарував своїй коханій дружині, коли зізнавався їй у коханні і робив пропозицію. Далі Денис розкрив йому очі на те, що може статися, коли заповіт набуде чинності: Єву загризуть вовки в її ж зграї, домагаючись отримати в житті небачене багатство. Почувши це з вуст Дениса, Микола непритомніє… Не пропустіть несподіваний розвиток подій в 6 серії серіалу З вовками жити.

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Дивитися онлайн серіал З вовками жити – 7 серія від 04.07.2021