Дивись онлайн серіал З вовками жити серія 7 від 04.07.2021, і побачиш, як підкупний полковник Горобець готував засідку для дівчинки, а “Кастет” в той час напав на Дениса і схопив Єву, приспавши її снодійним.

Костя привіз Єву в будинок, де заздалегідь все підготував для “виїзної церемонії”. Залишилося тільки поставити “закарлючки”. Перебуваючи не в свідомості, наречена офіційно стає дружиною Костянтина Разіна. А після розпису на молоду дружину очікує “медовий місяць”. Звичайно, не на Мальдівах, а в підвалі, з тугими вузлищами на руках. Адже за Євою “бабло некисле стоїть”, а “Кастет” планує через рік озолотитися. І вже завчасно ділиться зі своїми “братами” ще не отриманими грошима.

Полковник, відсторонивши раніше від справи братів Черкасових, дає їм дисциплінарне стягнення, сувору догану із занесенням в особисту справу. За те, що вони не доповіли йому про дівчинку, і діяли за його спиною. Також вилучає усі матеріали про справи, які вони вели. У 7 серії мелодрами З вовками жити капітан Володимир Черкасов більше не керує відділом. Слідчі, за наказом начальства відправляються охороняти громадський порядок на вокзалі і на ринку.

“Кастет” хоче провести “медовий місяць” як годиться. У нього попереду шлюбна ніч. На крик Єви збіглися брати. Костя, погрожуючи їм гострим лезом ножа, дає зрозуміти, хто тут головний. Незважаючи на суворі наміри “Кастета”, Саша продовжує захищати свою, хоч і не рідну, сестру. Внаслідок отримує проникаюче поранення в життєво важливий орган. Костя попередив, що так буде з кожним, хто перейде йому дорогу…

Брати Черкасови на ринку зробили облаву на місцевих циган за порушення порядку. Циганський барон намагається відмовити Володимира затримувати правопорушників. Але той каже, що просто так не відпустить. Володимир дав ясно зрозуміти, що поки той не здасть йому Костянтина Разіна, цей цирк не припиниться.

Єва, з’ясовуючи у Кості, навіщо їх одружили, дізнається все про спадщину, і про те, що у неї є рідний батько. Тільки ця новина її так приголомшила, що вона мовчки вислухала всі його погрози: вбити усіх, хто їй дорогий, якщо вона втече. Як буде діяти Єва в такій ситуації? Чи вистачить їй сміливості боротися з вбивцею? На сайті телеканалу СТБ вже можна дивитися онлайн З вовками жити 7 серія.

Дивитися онлайн всі серії серіалу З вовками жити

Дивитися онлайн серіал З вовками жити – 8 серія від 04.07.2021