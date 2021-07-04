Смотри онлайн сериал С волками жить серия 7 от 04.07.2021, и увидишь, как продажный полковник Горобец готовил засаду для девочки, а «Кастет» в то время напал на Дениса и схватил Еву, усыпив ее снотворным.

Костя привез Еву в дом, где заранее все подготовил для «выездной церемонии». Осталось только поставить «закорючки». Пребывая не в сознании, невеста официально становится женой Константина Разина. А после росписи молодую ожидает «медовый месяц». Конечно, не на Мальдивах, а в подвале, с тугими узлищами на руках. Ведь за Евой «бабло некислое стоит», а «Кастет» планирует через год озолотиться. И уже заблаговременно делится со своими «братьями» еще не полученными деньгами.

Полковник, отстранив ранее от дела братьев Черкасовых, дает им дисциплинарное взыскание, строгий выговор с занесением в личное дело. За то, что они не доложили ему о девочке, и действовали за его спиной. Также изымает все материалы о делах, которые они вели. В 7 серии мелодрамы С волками жить капитан Владимир Черкасов больше не руководит отделом. Следователи, по приказу начальства отправляются охранять общественный порядок на вокзале и на рынке.

«Кастет» же хочет провести «медовый месяц» как положено. У него брачная ночь впереди. На крик Евы сбежались братья. Костя угрожая им острым лезвием ножа, дает понять, кто тут главный. Несмотря на суровые намерения «Кастета», Саня продолжает защищать свою, хоть и не родную, сестру. Вследствие получает проникающее ранение в жизненно важный орган. Костя предупредил, что так будет с каждым, кто перейдет ему дорогу…

Братья Черкасовы на рынке сделали облаву на местных цыган за нарушение порядка. Цыганский барон пытается отговорить Владимира задерживать правонарушителей. Но тот говорит, что просто так не отпустит. Владимир дал ясно понять, что пока тот не сдаст ему Константина Разина, этот цирк не прекратится.

Ева, выясняя у Кости, зачем их поженили, узнает все о наследстве, и о том, что у нее есть родной отец. Только эта новость ее так ошарашила, что она молча выслушала все его угрозы: убить всех, кто ей дорог, если она сбежит. Как будет действовать Ева в такой ситуации? Хватит ли ей смелости бороться с убийцей? На сайте телеканала СТБ уже можно смотреть онлайн С волками жить 7 серия.

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