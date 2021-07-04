Смотрите онлайн на сайте телеканала СТБ сериал С волками жить серия 4 от 04.07.2021!

Роковая встреча отца и дочери. Счастливые глаза, улыбки, безмолвная тишина и медленно стекающие капли слез на щеках, вслед вытертые руками родного человека. Это все могло бы быть в истории милого ангелочка сериала С волками жить, но судьба распорядилась иначе. Они разошлись только переглянувшись взглядом, лишь отец узнал какая между ними связь.

А участь Евы — наручники и дело — она задержана за кражу. Отрицая свое причастие, девочка замечает, что за дело взялся тот самый «хороший полицейский» — Владимир. Их знакомство продолжается, при том, что Еве нельзя рассказывать о себе хоть каплю информации, ведь она в бегах от своей мошеннической «семьи».

Катя радуется тому, как все случилось: Ева в тюрьме, а Катя — будет замужем за Костей, и никто им больше не помешает.

В то же время полковник требует от Семирядченко деньги, изображая, что полиция какбы нашла его дочь. И шантажирует Николая тем, что девочка не доживет до рассвета. Но Николай требует сначала встретиться с Евой, а после — данные.

Впоследствии Горобец привел ему подставную девушку, надеясь на то, что он поведется на эту хитрую уловку. Но Семирядченко уже знает как выглядит его дочь, и махинация полковника не удалась.

Капитан Черкасов под влиянием полковника сообщает Корнейчукам — дедушке и бабушке Евы, что девочка находится в отделе. Хотя сами же следователи в отделе не знают, что карманная воровка — это и есть Ева, и она у них прям перед носом.

Когда Корнейчуки добирались к участку, они попали в ДТП — не нарочно сбили Еву, которой все же удалось сбежать из полиции. Они тут же решили отвезти ее в больницу. Пройдя все медицинские осмотры, врач постановил, что девочке нужен полный покой, и неделю постельного режима. А по процедуре выписки из больницы нужна явка родителей, ведь без них девочку не отпустят. Ева представившись Наташей, сказала, что она сирота. Тогда Корнейчуки предложили забрать ее к себе домой под расписку о полной ответственности, пока ее кто-то не заберет. Находясь в доме Корнейчуков, Ева понемногу знакомится с этой семьей. Они очень хорошо заботятся о ней, выхаживают как велел доктор. Девочка, пользуясь случаем, просит позвонить. Разговаривая с мамой Верой, Ева узнает, что Катя оказалась в больнице. Ей нужно колоть дорогостоящее лекарство, иначе, Катя потеряет ребенка. Ева понимает, что все деньги до копейки у них забирает Костя, и что нужно им как-то помочь. Смотри сериал С волками жить серия 4 и узнай, на что пойдет девочка, дабы достать немалую сумму, и как она будет действовать в такой ситуации.

А следователи все еще находятся в поиске пропавшей дочери Николая, они догадались, что Семирядченко знает ее в лицо, так как он не попался на уловку с подменой дочери. И считают, что кто-то из визитеров снабжал его информацией.

В то же время Денис решает напрямую спросить у Семирядченко зачем он прячет дочь, которая живет с чужими людьми, когда есть живые бабушка с дедушкой. Но услышав ответ Николая, все же не верит ему. Тогда Семирядченко предлагает поставить диктофон в его палате, чтобы предоставить ему факты. Чем же все закончилось? Поверит ли Денис в эту историю? Вы узнаете в 4 серии сериала С волками жить.

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Смотреть онлайн сериал С волками жить — 5 серия от 04.07.2021