В сериале С волками жить 5 серия от 04.07.2021 Ева поступила так, как учила ее семья — шайка отъявленных воров и жуликов. Она украла ценность с историей — семейное серебро Корнейчуков, чтобы сдать в ломбард. Ева пошла на такой шаг дабы помочь маме Вере и Кате. Но в последний момент ее доброта в сердце откликнулась, и девочка передумала. Едва успев выйти из ломбарда, Ева сталкивается с тем, кому меньше всего она хотела попасться на глаза. Чтобы не попасть в руки к этому уголовнику — Косте, девочка убегает назад в ломбард и сдает то, что дороже ей всего — кольцо, подаренное другом в детдоме.

Уголовник, проследив за Евой до ее временного места жительства, видит в будущем хороший улов.

А девочка, возвращая столовое серебро на место, попадается на глаза Ивану и Надежде Корнейчукам. Только они в этот раз не собираются вызывать полицию, как сделали это 16 лет назад. Ведь Иван считает это большой ошибкой, когда не стал слушать свою дочь, а сделал так, как считал тогда нужным. Все же потом он горько раскаивался за свое самодурство. А сейчас они хотят выслушать молодую девушку, прежде чем сделать выводы. Ведь может быть те столовые приборы девочке нужнее чем им.

Ева сознается, что за все время пребывания у них в гостях, она как будто бы домой попала, в тот дом, о котором мечтала всегда. Но после того, что она сделала, девочка не может остаться и хочет уйти. Пара настаивает на том, чтобы начать все с чистого листа, со дня знакомства…

В то же время, старший следователь Владимир Черкасов убедился, что Ева Баянова не врала. Подтверждением тому были результаты экспертизы, где присутствовали отпечатки пальцев только Екатерины Баяновой, которая ранее задерживалась за мелкие кражи. И благодаря этому случаю, Владимир пришел к выводу, что все дети в семьи Баяновых с раннего детства занимались воровством. Денис, выслушав до конца эту новость, просит брата поговорить с ним наедине, ведь у него есть более важная информация, которая касается полковника Горобца.

Прослушав компромат на полковника, Владимир никак не может поверить в его продажность. Ведь Горобец — его учитель, наставник. Если это действительно так, то Владимир его не простит, и заставит отвечать перед законом. Но сначала ему нужно все тщательно и незаметно проверить.

Узнав всю правду о Еве, и то, что она заложила свое кольцо, Надежда едет в ломбард, чтобы забрать его. Но полиция под этим зданием останавливает женщину, и сообщает, что купить или продать здесь она больше никогда не сможет — хозяина арестовали, а имущество конфисковали.

После неудачной попытки взять деньги у Кости, Вера узнает, что у Кати открылось кровотечение, и она потеряла ребенка.

Ева была удивлена тем, что в гости к Корнейчукам приехали следователи из участка. Они настаивали, чтобы Ева официально заявила на Константина Разина, но девочка была против, так как после этого ее в семье «съедят волки». Надежда лишь просила, чтобы они помогли вернуть ей кольцо, которым она так дорожила.

Вскоре следователи провели очную ставку с Марией. Им удалось узнать, что эта женщина в чем-то замешана, благодаря спланированному форс-мажору. А тетя Клава, помогая своим племянникам в этой игре, находит то самое кольцо, которое она обещала сохранить и отдать Еве. И тут Денису становится все понятно, что та маленькая девочка из детдома с которой он игрался — это та самая Ева.

Ева устроила званый ужин для Владимира и заодно хочет узнать об конфискованном кольце. Парень пробует убедить ее написать заявление на Константина Разина. Их разговор прерывает внезапный визит Дениса. Он вручает девушке коробку конфет и то самое кольцо. Ева от радости не знала куда деться, и была безгранично благодарна ему. Но на этом сюрпризы не заканчивались. Смотрите онлайн сериал С волками жить 5 серия на сайте телеканала СТБ и узнайте, чем же так хочет поделиться Денис с Евой.

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Смотреть онлайн сериал С волками жить — 4 серия от 04.07.2021