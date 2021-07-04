У серіалі З вовками жити 5 серія від 04.07.2021 Єва вчинила так, як вчила її сім’я – зграя запеклих злодіїв і шахраїв. Вона вкрала цінність з історією – сімейне срібло Корнійчуків, щоб здати до ломбарду. Єва пішла на такий крок, щоб допомогти мамі Вірі і Каті. Але в останній момент її доброта в серці відгукнулася, і дівчинка передумала. Ледве встигнувши вийти з ломбарду, Єва стикається з тим, кому менше за все вона хотіла потрапити на очі. Щоб не потрапити в руки до цього злочинця – Кості, дівчинка тікає назад в ломбард і здає те, що дорожче їй всього – каблучка, подарована другом в дитбудинку.

Кримінальник, простеживши за Євою до її тимчасового місця проживання, бачить в майбутньому гарну вигоду.

А дівчинка, повертаючи столове срібло на місце, попадається на очі Іванові та Надії Корнійчукам. Тільки вони в цей раз не збираються викликати поліцію, як зробили це 16 років тому. Адже Іван вважає це великою помилкою, коли не став слухати свою доньку, а зробив так, як вважав тоді за потрібне. Все ж потім він гірко каявся за своє самодурство. А зараз вони хочуть вислухати молоду дівчину, перш ніж зробити висновки. Адже може бути, що ті столові прибори дівчинці потрібніше ніж їм.

Єва зізнається, що за весь час перебування у них в гостях, вона нібито додому потрапила, в той будинок, про який мріяла завжди. Але після того, що вона зробила дівчинка не може залишитися, і хоче піти. Пара наполягає на тому, щоб почати все з чистого листа, з дня знайомства …

У той же час, старший слідчий Володимир Черкасов переконався, що Єва Баянова не брехала. Підтвердженням тому були результати експертизи, де присутні відбитки пальців тільки Катерини Баянової, яка раніше затримувалася за дрібні крадіжки. І завдяки цьому випадку, Володимир прийшов до висновку, що усі діти в сім’ї Баянових з раннього дитинства займалися крадіжками. Денис, вислухавши до кінця цю новину, просить брата поговорити з ним наодинці, адже у нього є більш важлива інформація, яка стосується полковника Горобця.

Прослухавши компромат на полковника, Володимир ніяк не може повірити в його підкупність. Адже Горобець – його вчитель, наставник. Якщо це дійсно так, то Володимир його не пробачить, і змусить відповідати перед законом. Але спочатку йому потрібно все ретельно і непомітно перевірити.

Дізнавшись всю правду про Єву, і те, що вона заклала свою каблучку, Надія їде в ломбард, щоб забрати її. Але поліція під цією будівлею зупиняє жінку, і повідомляє, що купити або продати тут вона більше ніколи не зможе – господаря заарештували, а майно конфіскували.

Після невдалої спроби взяти гроші у Кості, Віра дізнається, що у Каті відкрилася кровотеча, і вона втратила дитину.

Єва була здивована тим, що в гості до Корнійчука приїхали слідчі з відділку. Вони наполягали, щоб Єва офіційно заявила на Костянтина Разіна, але дівчинка була проти, так як після цього її в родині “з’їдять вовки”. Надія лише просила, щоб вони допомогли повернути їй кільце, яким вона так дорожила.

Незабаром слідчі провели очну ставку з Марією. Їм вдалося дізнатися, що ця жінка в чомусь замішана завдяки запланованому форс-мажору. А тітка Клава, допомагаючи своїм племінникам в цій грі, знаходить те саме кільце, яке вона обіцяла зберегти і віддати Єві. І тут Денису стає все зрозуміло, що та маленька дівчинка з дитбудинку з якою він грався – це та сама Єва.

Єва влаштовує звану вечерю для Володимира, під час якої, хоче дізнатися про конфісковане кільце. Хлопець намагається переконати її написати заяву на Костянтина Разіна. Їх розмову перериває раптовий візит Дениса. Він вручає дівчині коробку цукерок і те саме кільце. Єва від радості не знала куди подітися, і була безмежно вдячна йому. Але на цьому сюрпризи не закінчувалися. Дивіться онлайн серіал З вовками жити 5 серія на сайті телеканалу СТБ і дізнайтесь, чим же так хоче поділитися Денис з Євою.

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Дивитися онлайн серіал З вовками жити – 6 серія від 04.07.2021