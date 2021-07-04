Дивіться онлайн на сайті телеканалу СТБ серіал З вовками жити серія 4 від 04.07.2021!

Фатальна зустріч батька й доньки. Щасливі очі, посмішки, безмовна тиша і повільно стікаючі краплі сліз на щоках, слідом витерті руками рідної людини. Це все могло б бути в історії милого янголятка серіалу З вовками жити, але доля розпорядилася інакше. Вони розійшлися тільки переглянувшись, лише батько впізнав, який між ними зв’язок.

А доля Єви – наручники і справа – вона затримана за крадіжку. Заперечуючи свою причетність, дівчинка помічає, що за справу взявся той самий “хороший поліцейський” – Володимир. Їхнє знайомство триває, при тому, що Єві не можна розповідати про себе ані краплі інформації, адже вона в бігах від своєї шахрайської “сім’ї”.

Катя радіє тому, як все сталося: Єва в тюрмі, а Катя – буде заміжня за Костею, і ніхто їм більше не завадить.

У той же час полковник вимагає від Семирядченко гроші, зображуючи, що поліція, наче знайшла його дочку. І шантажує Миколу тим, що дівчинка не доживе до світанку. Але Микола вимагає спочатку зустрітися з Євою, а після – дані.

Згодом Горобець привів йому підставну дівчину, сподіваючись на те, що він поведеться на цей хитрий прийом. Але Семирядченко вже знає як виглядає його дочка, через це махінація полковника не вдалася.

Капітан Черкасов під впливом полковника повідомляє Корнійчукам – дідусеві та бабусі Єви, що дівчинка перебуває у відділку. Хоча самі ж слідчі у відділі не знають, що кишенькова злодійка – це та сама Єва, і вона у них прямо перед носом.

Коли Корнійчуки добиралися до відділку, вони потрапили в ДТП – не навмисне збили Єву, якій все ж вдалося втекти з поліції. Вони одразу вирішили відвезти її до лікарні. Пройшовши усі медичні огляди, лікар наказав, що дівчині потрібен повний спокій і тиждень постільного режиму. А за процедурою виписки з лікарні потрібна присутність батьків, адже без них дівчинку не відпустять. Єва, представившись Наталею, сказала, що вона сирота. Тоді Корнійчуки запропонували забрати її до себе додому, під розписку про повну відповідальність, доки її хтось не забере. Перебуваючи в будинку Корнійчуків, Єва потроху знайомиться з цією сім’єю. Вони дуже добре дбають про неї, виходжують як порадив лікар. Дівчинка, користуючись нагодою, просить дозволу зателефонувати. Розмовляючи з мамою Вірою, Єва дізнається, що Катя потрапила до лікарні. Їй потрібно колоти дорогі ліки, інакше, Катя втратить дитину. Єва розуміє, що всі гроші до копійки у них забирає Костя, і що їм потрібно якось допомогти. Дивись серіал З вовками жити серія 4 і дізнайся, на що піде дівчинка, аби дістати чималу суму грошей, і як вона буде діяти в такій ситуації.

А слідчі все ще у пошуку зниклої дочки Миколи, вони здогадалися, що Семирядченко знає її в обличчя, так як він не зловився на прийом з підміною дочки. І вважають, що хтось із відвідувачів інформував його.

Водночас Денис вирішує безпосередньо запитати у Семирядченко навіщо він ховає дочку, яка живе з чужими людьми, коли є живі бабуся з дідусем. Але, почувши відповідь Миколи, все ж не вірить йому. Тоді Семирядченко пропонує поставити диктофон в його палаті, щоб надати йому факти. Чим же все закінчилося? Чи повірить Денис в цю історію? Ви дізнаєтесь в 4 серії серіалу З вовками жити.

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Дивитися онлайн серіал З вовками жити – 5 серія від 04.07.2021