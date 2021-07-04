Смотрите онлайн сериал С волками жить серия 3 от 04.07.2021 на сайте телеканала СТБ!

Продолжение истории о девушке, выращенной волками в человеческом обличье. В 3 серии сериала С волками жить вы увидите как младший следователь, по поручению Владимира Черкасова, работая целый месяц сутками напролёт над делом Евы, все же находит зацепку. Теперь сам капитан Черкасов абсолютно уверен, что ребенок Николая Семирядченко жив, и тот знает где он. Только теперь им предстоит подобраться к преступнику ближе, не выдав себя, чтобы собрать еще больше информации. Сам же Николай подозревает свою бывшую жену в сокрытии какой-то тайны, и приставляет к ней слежку.

Ева, утратив накопленные деньги и работу из-за несправедливости, собирается уехать из города. По пути она внезапно сталкивается со своим «хорошим полицейским», и находит свой способ познакомиться с ним лично.

Тем временем, под прикрытием санитара, Денис внедряется в палату к Семирядченко, и таким образом узнает, что у него есть дочка, и тут же докладывает об этом полковнику.

После разговора с мамой Верой Катя размечталась, что теперь Костя точно будет с ней, ведь у девушки появилась причина — она собирается стать женой Кости и лучшей матерью его ребенка. Но у парня большие планы на Еву, и ему совсем не до любви. Девушка в отчаянии составляет хитрый план, и предлагает Еве встретиться с ней на прощание, ведь они же — «сестры». Во время встречи Катя одной рукой меняет судьбу Евы. Что же произойдет с милым ангелом? Смотрите онлайн в 3 серии С волками жить!

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Смотреть онлайн сериал С волками жить — 4 серия от 04.07.2021