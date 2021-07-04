Дивіться онлайн серіал З вовками жити серія 3 від 04.07.2021 на сайті телеканалу СТБ!

Продовження історії про дівчину, виховану вовками в людській подобі. В 3 серії серіалу З вовками жити ви побачите, як молодший слідчий, за дорученням Володимира Черкасова, працюючи цілий місяць безперервно над справою Єви, все ж знаходить зачіпку. Тепер сам капітан Черкасов абсолютно впевнений, що дитина Миколи Семирядченко жива, і той знає де він. Тільки тепер їм належить підібратися до злочинця ближче, не виказавши себе, щоб зібрати ще більше інформації. Сам же Микола підозрює свою колишню дружину у приховуванні якоїсь таємниці, і приставляє до неї людину для стеження.

Єва, втративши накопичені гроші і роботу через несправедливість, збирається виїхати з міста. Дорогою вона раптово натикається на свого “хорошого поліцейського”, і знаходить свій спосіб познайомитися з ним особисто.

Водночас, під прикриттям санітара, Денис впроваджується в палату до Семирядченко, і таким чином дізнається, що у нього є дочка, і одразу доповідає про це полковнику.

Після розмови з мамою Вірою Катя почала мріяти, що тепер Костя точно буде з нею, адже у дівчини з’явилася причина – вона збирається стати дружиною Кості і кращою матір’ю його дитини. Але у хлопця великі плани на Єву, і йому зовсім не до любові. Дівчина у розпачі складає хитрий план, і пропонує Єві зустрітися з нею на прощання, адже вони – “сестри”. Під час зустрічі, Катя однією рукою змінює долю Єви. Що ж станеться з милим ангелом? Дивіться онлайн в 3 серії З вовками жити!

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Дивитися онлайн серіал З вовками жити – 4 серія від 04.07.2021