Смотрите онлайн сериал С волками жить серия 2 от 04.07.2021 на сайте телеканала СТБ! В новой серии вы увидите, как Ева, несмотря ни на что, верит, что сможет найти своих родителей и настоящую любовь.

Вот только Ева не знает, что ее мать давно мертва, а отец находится в тюрьме и, к тому же, тяжело болен. Ни под каким предлогом заключенный не хочет рассказывать, знает ли он что-то о своей пропавшей дочери, которую полиция ищет уже 16 лет. В то же время, за дело Евы теперь берется новый, молодой и достаточно перспективный, следователь.

Пока отец Евы пребывает в тюрьме, он понимает, что может не дожить до своей свободы и не встретиться с дочерью. Он составляет завещание на имя своей дочери и именно она получит все деньги отца, когда ей исполнится 18 лет. Но Николай ничего не оставил своей бывшей жене Маше, которая много лет хранила от полиции и его врагов секрет о том, что Ева жива. Сможет ли теперь Маша сделать все, чтобы Ева действительно унаследовала все деньги отца? Ведь именно Маше Николай доверил свое завещание и передал ответственность за то, чтобы Ева приняла наследство и получила все деньги.

Теперь судьба Евы в руках Марии, которую она много лет считала своей учительницей. А еще жизнь девушки зависит от уголовника, который является частью ее «семьи». Ведь он узнает больше, чем все остальные… Какие еще повороты судьбы ждут Еву и сможет ли она противостоять своей семейке? Не пропустите новую серию С волками жить от 04.07.2021 на официальном сайте СТБ!

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Смотреть онлайн сериал С волками жить — 3 серия от 04.07.2021