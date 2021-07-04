Дивіться онлайн серіал З вовками жити серія 2 від 04.07.2021 на сайті телеканалу СТБ! У новій серії ви побачите, як Єва, незважаючи ні на що, вірить, що зможе знайти своїх батьків і справжнє кохання.

Ось тільки Єва не знає, що її мати давно мертва, а батько перебуває у в’язниці і, до того ж, тяжко хворий. В жодному разі ув’язнений не хоче розповідати про те, чи знає він щось про свою зниклу доньку, яку поліція шукає вже 16 років. Водночас, за справу Єви тепер береться новий, молодий і досить перспективний, слідчий.

Поки батько Єви перебуває в тюрмі, він розуміє, що може не дожити до своєї свободи і не зустрітися з дочкою. Він складає заповіт на ім’я своєї дочки і саме вона отримає всі гроші батька, коли їй виповниться 18 років. Але Микола нічого не залишив своїй колишній дружині Маші, яка багато років зберігала від поліції і його ворогів таємницю про те, що Єва жива. Чи зможе тепер Маша зробити все, щоб Єва дійсно успадкувала всі гроші батька? Адже саме Маші Микола довірив свій заповіт і передав відповідальність за те, щоб Єва прийняла спадок і отримала всі гроші.

Тепер доля Єви в руках Марії, яку вона багато років вважала своєю вчителькою. А ще життя дівчини залежить від злочинця, який є частиною її «сім’ї». Адже він дізнається більше, ніж всі інші … Які ще повороти долі чекають на Єву і чи зможе вона протидіяти своїй сімейці? Не пропустіть нову серію З вовками жити від 04.07.2021 на офіційному сайті СТБ!

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Дивитися онлайн серіал З вовками жити – 3 серія від 04.07.2021