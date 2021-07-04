Не пропустите начало украинского сериала С волками жить серия 1 от 04.07.2021 на сайте СТБ! В первой серии вы увидите, как юная девушка, вопреки воле своих родителей, выйдет замуж за богатого главаря бандитской группировки. Но надежда на светлое будущее развеется, когда статный муж откажется делиться своими деньгами с влиятельными людьми. Так, молодой жене приходиться бежать, пока ее мужа арестовывает полиция. Вскоре она станет мамой девочки Евы, которую с первых дней жизни ждут серьезные испытания…

Молодая мама Евы умрет сразу после рождения малышки. Ребенок попадет в детский дом, где проживет первые пять лет своей жизни в любви и заботе. Но вскоре все меняется, и маленькую Еву отдают в «семью», которая занимается мошенничеством. Супруги берут в свою семью деток, а потом используют их в качестве воришек, которые «зарабатывают» им деньги. Так Ева становится частью воровской семьи и растет под влиянием мелких бандитов.

В то же время, отец Евы отсиживает свой срок в тюрьме и знает, что когда выйдет — сможет обеспечить своей дочери неплохое будущее. Но пока он за решеткой, Ева вынуждена жить с людьми, которые растят ее как мошенницу. Но что будет, когда девочка вырастет и получит возможность сама решать, как ей жить? Какое будущее она себе выберет? Смотрите прямо сейчас первую серию увлекательного украинского сериала С волками жить от 04.07.2021 на официальном сайте телеканала СТБ!

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Смотреть онлайн сериал С волками жить — 2 серия от 04.07.2021