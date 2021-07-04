Не пропустіть початок українського серіалу З вовками жити серія 1 від 04.07.2021 на сайті СТБ! У першій серії ви побачите, як юна дівчина, всупереч волі своїх батьків, вийде заміж за багатого ватажка бандитського угруповання. Але надія на світле майбутнє розвіється, коли заможний чоловік відмовиться ділитися своїми грошима із впливовими людьми. Так, молодій дружині доведеться тікати, поки її чоловіка буде арештовувати поліція. Незабаром вона стане мамою дівчинки Єви, яку з перших днів життя чекають серйозні випробування …

Молода мама Єви помре відразу після народження малятка. Дитина потрапить до дитячого будинку, де житиме перші п’ять років свого життя в любові і турботі. Але незабаром все змінюється, і маленьку Єву віддають в «сім’ю», яка займається шахрайством. Подружжя бере у свою сім’ю сиріт, а потім використовує їх як злодюжок, які «заробляють» їм гроші. Так Єва стане частиною злодійської сім’ї і ростиме під впливом дрібних бандитів.

Водночас, батько Єви відсиджує свій термін у в’язниці і знає, що коли вийде – зможе забезпечити своїй дочці непогане майбутнє. Але поки він за гратами, Єва змушена жити з людьми, які виховують її як шахрайку. Але що буде, коли дівчинка виросте і отримає можливість самостійно вирішувати, як їй жити? Яке майбутнє вона собі обере? Дивіться просто зараз першу серію захоплюючого українського серіалу З вовками жити від 04.07.2021 на офіційному сайті телеканалу СТБ!

Дивитися онлайн всі серії серіалу З вовками жити

Дивитися онлайн серіал З вовками жити – 2 серія від 04.07.2021