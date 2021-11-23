Смотрите онлайн сериал Родная мачеха 4 серия от 23.11.2021 на сайте телеканала СТБ! Татьяна готовится к похоронам Маши и сообщает Сергею о ее смерти. Он сначала отказывается верить в это, но аргументы следователя его убеждают. Сергей не хочет рассказывать дочери о гибели матери, ведь волнуется за ее самочувствие. Но Наталья узнает об этом из новостей по телевизору, и у нее случается серьезный нервный срыв.

В 4-й серии Родная мачеха на прощание с Марией приезжает Виктор. Он рассказывает Татьяне, что считает виновным во всем Сергея, и не исключает того, что именно он подстроил свое убийство из-за ревности. Как будет действовать Татьяна после услышанного? Смотрите онлайн сериал Родная мачеха серия 4.

Смотреть онлайн все серии сериала Родная мачеха