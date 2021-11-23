Дивіться онлайн серіал Рідна мачуха 4 серія від 23.11.2021 на сайті телеканалу СТБ! Тетяна готується до похорону Маші та повідомляє Сергію про її смерть. Він спершу відмовляється вірити в це, але аргументи слідчого його переконують. Сергій не хоче розповідати доньці про загибель матері, адже хвилюється за її самопочуття. Проте Наталія дізнається про це з новин по телевізору, і в неї стається серйозний нервовий зрив.

У 4 серії Рідна мачуха на прощання з Марією приїжджає Віктор. Він розповідає Тетяні, що вважає винним у всьому Сергія, та не виключає того, що саме він підлаштував своє вбивство через ревнощі. Як діятиме Тетяна після почутого? Дивіться онлайн серіал Рідна мачуха серія 4.

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