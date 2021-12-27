Жизнь героев сериала Рецепт любви в 3 серии от 27.12.2021 полностью переворачивается. Так, Лариса и дворецкий Игорь настолько увлеклись воспоминаниями, что даже поцеловались. В то же время и Антон сближается с поваром Любой настолько, что решает отменить свадьбу. А мама Ларисы Прасковья Ивановна своей искренностью пленила сердце английского дворянина сэра Эдуарда, который в итоге делает ей предложение. На их свадьбу собирается вся компания в том же составе. Но, как известно, этот праздник не обходится без драки… Смотрите продолжение комедии Рецепт любви серию 3 от 27.12.2021 на официальном сайте СТБ.

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Смотреть онлайн сериал Рецепт любви — 4 серия от 27.12.2021