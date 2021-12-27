В заключительной 4 серии сериала Рецепт любви от 27.12.2021 Лариса и Антон признают, что не могут быть вместе и любят совершенно других людей. Лариса остается с Игорем, Антон же хочет признаться в своих чувствах Любе. Тем временем в Лондоне за сэра Эдуарда очень переживает леди Камилла, которая некогда была его спутницей. Не помешает ли она семейному счастью Эдуарда и Прасковьи? На что пойдет Антон, чтобы разыскать Любу? И на какой поступок Лариса вдохновит Игоря? Смотрите 4 серию романтической комедии Рецепт любви от 27.12.2021 на СТБ.

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