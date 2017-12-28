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Сериал Рецепт любви – это проникновенная романтическая комедия, повествующая о служебном романе и лжи во благо. Антон – руководитель крупного предприятия, в рекламном отделе которого работает и Лариса. Изначально их связывала только работа, но в последствии профессиональные отношения переросли в личные. Проверив свои чувства временем, пара стала задумываться о свадьбе.
Как оказалось, Антон родом из Лондона, куда много лет назад из России переехала его семья. Более того, его род получил дворянский титул, а значит и спутница Антона должна была соответствовать. По крайней мере, так считал будущий свекр Ларисы – сэр Эдуард, с которым она познакомилась через интернет. Героине Рецепта любви ничего не оставалось делать, как придумать историю о своем дворянском происхождении. При чем она сделала это настолько искусно, что сэр Эдуард решил во что бы то ни стало приехать в Россию и познакомиться лично с родными Ларисы…

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