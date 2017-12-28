Серіал Рецепт кохання – це прониклива романтична комедія, що оповідає про службовий роман і брехні на благо. Антон – керівник великого підприємства, в рекламному відділі якого працює і Лариса. Спочатку їх пов’язувала тільки робота, але в наслідку професійні відносини переросли в особисті. Перевіривши свої почуття часом, пара стала замислюватися про весілля.

Як виявилося, Антон родом з Лондона, куди багато років тому з Росії переїхала його родина. Більш того, його рід отримав дворянський титул, а значить і супутниця Антона повинна була відповідати. Принаймні, так вважав майбутній свекор Лариси – сер Едуард, з яким вона познайомилася через інтернет. Героїні Рецепту кохання нічого не залишалося робити, як придумати історію про своє дворянське походження. При чому вона зробила це настільки майстерно, що сер Едуард вирішив будь-що приїхати в Росію та познайомитися особисто з рідними Лариси…

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