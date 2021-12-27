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Video: Рецепт кохання: 3 серія дивитися онлайн – 27.12.2021

Дивитися онлайн серіал Рецепт кохання - 3 серія від 27.12.2021. Романтична комедія Рецепт любові серія 3 вже на сайті СТБ
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Рецепт кохання | 27.12.2021 | 2021

Життя героїв серіалу Рецепт кохання у 3 серії від 27.12.2021 повністю перевертається. Так, Лариса і дворецький Ігор настільки захопилися спогадами, що навіть поцілувалися. Водночас і Антон зближується з кухаркою Любою настільки, що вирішує скасувати весілля. А мама Лариси Парасковія Іванівна своєю щирістю полонила серце англійського дворянина сера Едуарда, який в підсумку робить їй пропозицію. На їхнє весілля збирається вся компанія в тому ж складі. Але, як відомо, це свято не обходиться без бійки … Дивіться продовження комедії Рецепт кохання серію 3 від 27.12.2021 на офіційному сайті СТБ.

Дивитися онлайн всі серії серіалу Рецепт кохання

Дивитися онлайн серіал Рецепт кохання – 4 серія від 27.12.2021

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