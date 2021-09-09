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Video: Пикник: 7 серия смотреть онлайн – 09.09.2021

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В сериале Пикник 7 серия от 09.09.2021 Олег теряет веру в себя. Его попытка помочь жителям родного села завершается фиаско – теперь люди не только будут жить без света, но и без реки. Так местный прокурор решил отомстить Олегу за его шантаж. Сможет ли герой исправить свои ошибки? Узнайте прямо сейчас!

В 7 серии драмы Пикник Настю накрывает волна издевательств одноклассников. Бывшая подруга Ксю решила отомстить девушке за ее поступок и слова и отправить в чат школы видеопризнание Насти в том, что она девственница. Озадаченная и разбитая предательством подруги Лапина-младшая впервые приходит к Давиду в больницу. Для чего? И чем завершится их встреча? Не пропустите – смотрите онлайн сериал Пикник 7 серия от 09.09.2021 на СТБ.

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