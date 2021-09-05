В этом году телеканал СТБ не оставит зрителей без увлекательных жизненных историй. Так, мелодраматический сериал Пикник станет одним из самых остросюжетных премьерных проектов. Он познакомит нас с семьей Лапиных. Супружеские отношения Веры и Олега далеки от идеальных, ведь от костра их любви остался разве что пепел. Очередной день рождения Олега начнется с довольно неприятного сюрприза – увольнения с должности адвоката. Последние надежды в сериале Пикник 2021 именинник будет возлагать на дружескую атмосферу в компании старых друзей и умиротворенную природу. Но вечер приготовит презент, от которого позже у всех присутствующих застынет кровь… После этой роковой ночи жизнь героев никогда не будет прежней. Смотрите онлайн сериал Пикник на сайте СТБ – станьте свидетелем этого напряженного момента, чтобы узнать, почему не стоит играть в молчанку со своими внутренними сомнениями и самыми близкими людьми.

Количество серий: 8

Исполнительный продюсер: Татьяна Река

Генеральные продюсеры: Алла Липовецкая и Марина Квасова

Режиссер-постановщик: Ирина Громозда

Оператор-постановщик: Сергей Крутько

Художник-постановщик: Тарас Кузуб

В ролях: Анна Кузина, Кирилл Жандаров, Вера Кобзарь, Максим Девизоров, Алина Чебан, Анна Тамбова, Людмила Загорская, Александр Кобзарь, Мария Стопник, София Лис и другие.

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