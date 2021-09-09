Чем завершится история трех семей? Смотрите онлайн сериал Пикник 8 серия от 09.09.2021 на СТБ!

Алла решилась на серьезный шаг – разговор с любовницей Максима Юлей. Для этого женщина прилетела в родной город Максима и сразу встретилась с девушкой. А все из-за аборта, который Юля твердо решила сделать. Неужели Алла будет пытаться убеждать сохранить ребенка и вернуться к Максиму? Узнайте прямо сейчас.

Настя в 8 серии сериала Пикник по-настоящему счастлива. Она наконец-то нашла свою любовь – Давида. Пара готова пойти на все, чтобы чаще видеться и проводить время в компании друг друга. В их глазах видно настоящую влюбленность, однако смогут ли они быть вместе после того, что произошло? И как родители Давида и Насти отреагируют на решение детей? Смотрите онлайн сериал Пикник 8 серия от 09.09.2021.

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