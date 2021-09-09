Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Пікнік: 8 серія дивитися онлайн – 09.09.2021

Дивитися онлайн серіал Пікнік - 8 серія від 09.09.2021. Український фільм Пікнік серія 8 вже на сайті
Дивіться також
Пікнік |Серія 7 |09.09.2021| 2021
Пікнік: 7 серія дивитися онлайн – 09.09.2021...
Пікнік |Серія 6 |08.09.2021| 2021
Пікнік: 6 серія дивитися онлайн – 08.09.2021...
Пікнік |Серія 5 |08.09.2021| 2021
Пікнік: 5 серія дивитися онлайн – 08.09.2021...
Пікнік |Серія 4 |07.09.2021| 2021
Пікнік: 4 серія дивитися онлайн – 07.09.2021...
Пікнік |Серія 3 |07.09.2021| 2021
Пікнік: 3 серія дивитися онлайн – 07.09.2021...
Пікнік |Серія 2 |06.09.2021| 2021
Пікнік: 2 серія дивитися онлайн – 06.09.2021...
Пікнік | 09.09.2021 | 2021

Чим завершиться історія трьох сімей? Дивіться онлайн серіал Пікнік 8 серія від 09.09.2021 на СТБ!

Алла наважилася на серйозний крок – розмову з коханкою Максима Юлею. Для цього жінка прилетіла в рідне місто Максима й одразу зустрілася з дівчиною. А все через аборт, який Юля твердо вирішила зробити. Невже Алла намагатиметься переконувати зберегти дитину та повернутися до Максима? Дізнайтеся просто зараз.

Настя в 8 серії серіалу Пікнік по-справжньому щаслива. Вона нарешті знайшла своє кохання – Давида. Пара готова піти на все, аби частіше бачитися та проводити час у компанії одне одного. У їхніх очах видно справжню закоханість, проте чи зможуть вони бути разом після того, що сталося? І як батьки Давида та Насті відреагують на рішення дітей? Дивіться онлайн серіал Пікнік 8 серія від 09.09.2021.

Дивитися онлайн усі серії серіалу Пікнік

Thanks!

Our editors are notified.

Close