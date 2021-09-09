Чим завершиться історія трьох сімей? Дивіться онлайн серіал Пікнік 8 серія від 09.09.2021 на СТБ!

Алла наважилася на серйозний крок – розмову з коханкою Максима Юлею. Для цього жінка прилетіла в рідне місто Максима й одразу зустрілася з дівчиною. А все через аборт, який Юля твердо вирішила зробити. Невже Алла намагатиметься переконувати зберегти дитину та повернутися до Максима? Дізнайтеся просто зараз.

Настя в 8 серії серіалу Пікнік по-справжньому щаслива. Вона нарешті знайшла своє кохання – Давида. Пара готова піти на все, аби частіше бачитися та проводити час у компанії одне одного. У їхніх очах видно справжню закоханість, проте чи зможуть вони бути разом після того, що сталося? І як батьки Давида та Насті відреагують на рішення дітей? Дивіться онлайн серіал Пікнік 8 серія від 09.09.2021.

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