Цього року телеканал СТБ не залишить глядачів без захопливих життєвих історій. Так, мелодраматичний серіал Пікнік стане одним із найбільш гостросюжетних прем’єрних проєктів. Він познайомить нас із родиною Лапіних. Подружні відносини Віри й Олега далекі від ідеальних, адже від багаття їхнього кохання залишився хіба що попіл. Черговий день народження Олега почнеться з доволі неприємного сюрпризу – звільнення з посади адвоката. Останні надії у серіалі Пікнік 2021 іменинник покладатиме на дружню атмосферу в компанії старих товаришів та умиротворену природу. Але вечір приготує презент, від якого пізніше у всіх присутніх захолоне кров… Після цієї фатальної ночі життя героїв ніколи не буде таким, як раніше. Дивіться онлайн серіал Пікнік на сайті СТБ – станьте свідком цього напруженого моменту та дізнайтеся, чому не варто грати в мовчанку зі своїми внутрішніми сумнівами й найближчими людьми.

Кількість серій: 8

У ролях: Анна Кузіна, Кирило Жандаров, Віра Кобзар, Максим Девізоров, Аліна Чебан, Анна Тамбова, Людмила Загорська, Олександр Кобзар, Марія Стопник, Софія Лис та інші.

Виконавчий продюсер: Тетяна Река

Генеральні продюсери: Алла Липовецька та Марина Квасова

Режисер-постановник: Ірина Громозда

Оператор-постановник: Сергій Крутько

Художник-постановник: Тарас Кузуб

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