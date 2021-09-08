Дивіться онлайн серіал Пікнік 6 серія від 08.09.2021 – дізнайтеся, чи наважиться Давид зізнатися в скоєному!

Настя втратила жагу до життя. Усе навколо наганяє на неї депресію: проблеми в сім’ї, брак грошей і нещодавня ситуація зі спонсором… Дівчина не знає, куди й подітися. На допомогу їй, як завжди, прийшла вірна подруга Ксю. Що порадила дівчина Насті, аби перезавантажитись? Почуте вас шокує – усі деталі шукайте в 6 серії драми Пікнік.

Тим часом Влад серйозно налаштований якнайшвидше посадити Олега. Якщо недавно він ще вагався, то після правди про зраду твердо вирішив насолити Вірі. Чоловік прийшов до Льоні й дав хабар, аби оперативно «закрити» колишнього друга. Проте слідчий нагадав усі гріхи Владу! Чим завершилася емоційна розмова? Ви не можете цього пропустити – дивіться онлайн серіал Пікнік 6 серія від 08.09.2021 на сайті СТБ.

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