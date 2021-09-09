У серіалі Пікнік 7 серія від 09.09.2021 Олег втрачає віру в себе. Його спроба допомогти жителям рідного села завершується фіаско – тепер люди не тільки житимуть без світла, а й без річки. Так місцевий прокурор вирішив помститися Олегу за його шантаж. Чи зможе герой виправити свої помилки? Дізнайтеся просто зараз!

У 7 серії драми Пікнік Настю накриває хвиля знущань однокласників. Колишня подруга Ксю вирішила помститися дівчині за її вчинок і слова та надіслати в чат школи відеозізнання Насті в тому, що вона цнотлива. Спантеличена та розбита зрадою подруги Лапіна-молодша вперше приходить до Давида в лікарню. Для чого? І чим завершиться їхня зустріч? Не пропустіть – дивіться онлайн серіал Пікнік 7 серія від 09.09.2021 на СТБ.

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