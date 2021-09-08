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Video: Пикник: 6 серия смотреть онлайн – 08.09.2021

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Смотрите онлайн сериал Пикник 6 серия от 08.09.2021 – узнайте, решится ли Давид признаться в содеянном!

Настя потеряла жажду к жизни. Все вокруг нагоняет на нее депрессию: проблемы в семье, нехватка денег и недавняя ситуация со спонсором… Девушка не знает, куда и деваться. На помощь ей, как всегда, пришла верная подруга Ксю. Что посоветовала девушка Насте, чтобы перезагрузиться? Услышанное вас шокирует – все детали ищите в 6 серии драмы Пикник.

Между тем Влад серьезно настроен как можно быстрее посадить Олега. Если недавно он еще колебался, то после правды об измене твердо решил насолить Вере. Мужчина пришел к Лене и дал взятку, чтобы оперативно «закрыть» бывшего друга. Однако следователь напомнил все грехи Влада! Чем завершился эмоциональный разговор? Вы не можете этого пропустить – смотрите онлайн сериал Пикник 6 серия от 08.09.2021 на сайте СТБ.

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