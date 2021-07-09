Фільм студії Оксани Байрак Кольоротерапія кохання познайомить глядачів з новою гранню людських почуттів – їхніми кольорами та відтінками.

Головна героїня нової захопливої історії від авторки жіночих доль – 35-річна психотерапевтиня Олександра. Жінка здобула омріяне професійне визнання, адже вона єдина в столиці, хто почав використовувати незвичайну методику кольоротерапії. У серіалі Кольоротерапія кохання 2021 лише за допомогою відтінків 113 пляшечок лікарка могла визначити внутрішній стан людини.

Багато років тому Олександра пережила трагедію: вона стала жертвою наруги гвалтівника. На щастя, її врятував близький друг Андрій. З часом шляхи товаришів розійшлися, але доля підготувала для них цікавий привід другої зустрічі. У мелодраматичному трилері Кольоротерапія кохання 2021 колишній друг і рятівник, який працював у прокуратурі, займався затриманням маніяка. Напередодні правоохоронці затримали потенційного злочинця, але для винесення вироку не вистачало фактичних доказів. Андрій попросив Олександру, аби вона вивела на чисту воду гвалтівника за допомогою своєї методики.

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У ролях: Наталі Старинкевич, Дмитро Лавров, Валентин Томусяк, Алла Масленникова, Артем Вільбік, Єфросинія Мельник та інші.

Генеральна продюсерка: Оксана Байрак

Режисер: Олександр Тименко

Оператор: Олексій Цвілодуб

Кількість серій: 4

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