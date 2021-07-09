Андрій у фільмі студії Оксани Байрак Кольоротерапія кохання 2 серія від 09.07.2021 наважився розповісти Олександрі про затримання її імовірного ґвалтівника. Чоловіка неабияк здивувала реакція жінки, адже вона зажадала термінової зустрічі з людиною, яка багато років тому буквально зруйнувала її життя.

У 2 серії серіалу Кольоротерапія кохання 2021 Андрій погодився на цю пропозицію в надії, що його знайомій вдасться відчути те, що допоможе довести провину Круглова. Однак очікування майора не збіглися з реальністю: між психотерапевтинею і потенційним вбивцею виник незвичайний зв’язок.

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– Що саме так зачарувало Олександру під час допиту злочинця?

– Чи впізнала вона в Круглові свого ґвалтівника?

– ​​​​​​​Чому ця зустріч змінила жінку до невпізнаваності?

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Дивитися онлайн фільм Кольоротерапія кохання – 3 серія від 09.07.2021