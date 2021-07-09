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Адвокат поклопотав про свого клієнта, і наступного дня Круглова випустили з-під варти. Потенційний маніяк зміг знову вдихнути омріяний аромат свободи на повні груди. Однак воля була не єдиною втіхою чоловіка: у 3 серії мелодраматичного трилеру Кольоротерапія кохання 2021 він відправився на довгоочікуваний сеанс до психотерапевтині, яка запала йому в душу.

Під час терапії між пацієнтом і лікаркою встановився магнетичний зв’язок. Метод головної героїні серіалу Кольоротерапія кохання вразив Круглова та відкрив у ньому нові межі власної душі. Однак Олександра навіть і гадки не мала, яку скриньку Пандори відшукає у засіках душі Круглова.

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Дивитися онлайн фільм Кольоротерапія кохання – 4 серія від 09.07.2021