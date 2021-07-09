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Video: Кольоротерапія кохання: 4 серія дивитися онлайн – 09.07.2021

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Кольоротерапія кохання | 09.07.2021 | 2021

Молодий слідчий Андрій у фільмі студії Оксани Байрак Кольоротерапія кохання 4 серія від 09.07.2021 нарешті збагнув, що не зможе бути щасливим з ефектною авантюристкою Олександрою, навіть попри найсильніші почуття.

У 4 серії мелодраматичного трилеру Кольоротерапія кохання 2021 чоловік вирішив повернутися в родину, де його радо зустріли турботлива дружина і донька. Однак родинна ідилія протривала не так довго: невдовзі майору повідомили про втечу Круглова з його подругою юності. Світ Андрія просто перевернувся, адже жінка, яку він кохав понад усе, потрапила до лап монстра.

Дивіться онлайн фільм Кольоротерапія кохання 4 серія від 09.07.2021 на сайті СТБ – дізнайтеся, як закінчилися для жінки ігри з власним катом.

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