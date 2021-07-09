Молодой следователь Андрей в фильме студии Оксаны Байрак Цветотерапия любви 4 серия от 09.07.2021 наконец понял, что не сможет быть счастливым с эффектной авантюристкой Александрой, даже несмотря на сильные чувства.

В 4 серии мелодраматического триллера Цветотерапия любви 2021 мужчина решил вернуться в семью, где его радушно встретили заботливая жена и дочь. Однако семейная идиллия продлилась не так долго: вскоре майору сообщили о побеге Круглова с его подругой юности. Мир Андрея просто перевернулся, ведь женщина, которую он любил больше всего, попала в лапы к монстру.

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