Фильм студии Оксаны Байрак Цветотерапия любви познакомит зрителей с новой гранью человеческих чувств – их цветами и оттенками.

Главная героиня новой увлекательной истории от автора женских судеб – 35-летняя психотерапевт Александра. Женщина получила долгожданное профессиональное признание, ведь она единственная в столице, кто начала использовать необычную методику цветотерапии. В сериале Цветотерапия любви 2021 только с помощью оттенков 113 бутылочек врач могла определить внутреннее состояние человека.

Много лет назад Александра пережила трагедию: она стала жертвой надругательства насильника. К счастью, ее спас близкий друг Андрей. Со временем пути товарищей разошлись, но судьба подготовила для них интересный повод второй встречи. В мелодраматическом триллере Цветотерапия любви 2021 бывший друг и спаситель, работающий в прокуратуре, занимался задержанием маньяка. Накануне правоохранители задержали потенциального преступника, но для вынесения приговора не хватало фактических доказательств. Андрей попросил Александру, чтобы она вывела на чистую воду насильника с помощью своей методики.

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В ролях: Натали Старынкевич, Дмитрий Лавров, Валентин Томусяк, Алла Масленникова, Артем Вильбик, Ефросинья Мельник и другие.

Генеральный продюсер: Оксана Байрак

Режиссер: Александр Тименко

Оператор: Алексей Цвелодуб

Количество серий: 4

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