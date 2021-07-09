Андрей в фильме студии Оксаны Байрак Цветотерапия любви 2 серия от 09.07.2021 решился рассказать Александре о задержании ее вероятного насильника. Мужчину сильно удивила реакция женщины, ведь она потребовала срочной встречи с человеком, который много лет назад буквально разрушил ее жизнь.

Во 2 серии сериала Цветотерапия любви 2021 Андрей согласился на это предложение в надежде, что его знакомой удастся почувствовать то, что поможет доказать вину Круглова. Однако ожидания майора не совпали с реальностью: между психотерапевтом и потенциальным убийцей возникла необычная связь.

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— Что именно так очаровало Александру во время допроса преступника?

— Узнала ли она в Круглове своего насильника?

— Почему эта встреча изменила женщину до неузнаваемости?

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Смотреть онлайн фильм Цветотерапия любви – 3 серия от 09.07.2021