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Video: Цветотерапия любви: 3 серия смотреть онлайн – 09.07.2021

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Цветотерапия любви | 09.07.2021 | 2021

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Адвокат позаботился о своем клиенте, и на следующий день Круглова выпустили из-под стражи. Потенциальный маньяк смог снова вдохнуть желанный аромат свободы полной грудью. Однако воля была не единственной отрадой мужчины: в 3 серии мелодраматического триллера Цветотерапия любви 2021 он отправился на долгожданный сеанс к психотерапевту, которая запала ему в душу.

Во время терапии между пациентом и врачом установилась магнетическая связь. Метод главной героини сериала Цветотерапия любви поразил Круглова и открыл в нем новые грани собственной души. Однако Александра даже не могла предположить, какой ящик Пандоры найдет в закромах души Круглова.

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