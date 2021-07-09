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Жизнь Александры кажется идеальной: работа мечты, любимый сын, прекрасные отношения с матерью, знаки внимания от многих мужчин. Однако все это досталось женщине не так просто, а только с помощью жизненной стойкости, которая закалила женщину.

В фильме Цветотерапия любви 2021 вечеринка, на которую 16 лет назад тогдашняя юная Саша пошла с парнем Андреем, закончилась трагически. Девушка стала жертвой надругательства преступника, который подсыпал ей в напиток снотворное и воспользовался ее состоянием. Первая, но крепкая любовь с Андреем осталась в прошлом, как и воспоминания о той жуткой ночи.

Но писательница-судьба решила переписать сценарии жизни героев и устроила им встречу. Однако поводом воссоединения пары стало не случайное стечение обстоятельств, а нелегкое возвращение в прошлое, полное страхов, опасностей и ответов на главные жизненные вопросы.

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