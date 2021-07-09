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Життя Олександри здається ідеальним: робота мрії, улюблений син, прекрасні відносини з матір’ю, знаки уваги від багатьох чоловіків. Однак усе це дісталося жінці не так просто, а лише за допомогою життєвої стійкості, яка загартувала жінку.

У фільмі Кольоротерапія кохання 2021 вечірка, на яку 16 років тому тодішня юна Саша пішла з хлопцем Андрієм, закінчилася трагічно. Дівчина стала жертвою наруги злочинця, який підсипав їй у напій снодійне та скористався її станом. Перше, але сильне кохання з Андрієм залишилося у минулому, як і спогади про ту моторошну ніч.

Але письменниця-доля вирішила переписати сценарії життя героїв і влаштувала їм зустріч. Однак приводом возз’єднання пари став не випадковий збіг обставин, а нелегке повернення у минуле, сповнене страхів, небезпек і відповідей на головні життєві запитання.

Дивіться онлайн фільм студії Оксани Байрак Кольоротерапія кохання 1 серія від 09.07.2021 та дізнайтеся, що змусило пару зустрітися вдруге.

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Дивитися онлайн фільм Кольоротерапія кохання – 2 серія від 09.07.2021