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Video: Кольоротерапія кохання: 1 серія дивитися онлайн – 09.07.2021

Дивитися онлайн серіал Кольоротерапія кохання - 1 серія від 09.07.2021. Український фільм Кольоротерапія кохання серія 1 вже на сайті
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Кольоротерапія кохання | 09.07.2021 | 2021

Дивіться онлайн фільм студії Оксани Байрак Кольоротерапія кохання 1 серія від 09.07.2021 на сайті СТБ просто зараз! 

Життя Олександри здається ідеальним: робота мрії, улюблений син, прекрасні відносини з матір’ю, знаки уваги від багатьох чоловіків. Однак усе це дісталося жінці не так просто, а лише за допомогою життєвої стійкості, яка загартувала жінку. 

У фільмі Кольоротерапія кохання 2021 вечірка, на яку 16 років тому тодішня юна Саша пішла з хлопцем Андрієм, закінчилася трагічно. Дівчина стала жертвою наруги злочинця, який підсипав їй у напій снодійне та скористався її станом. Перше, але сильне кохання з Андрієм залишилося у минулому, як і спогади про ту моторошну ніч. 

Але письменниця-доля вирішила переписати сценарії життя героїв і влаштувала їм зустріч. Однак приводом возз’єднання пари став не випадковий збіг обставин, а нелегке повернення у минуле, сповнене страхів, небезпек і відповідей на головні життєві запитання. 

Дивіться онлайн фільм студії Оксани Байрак Кольоротерапія кохання 1 серія від 09.07.2021 та дізнайтеся, що змусило пару зустрітися вдруге. 

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Дивитися онлайн фільм Кольоротерапія кохання – 2 серія від 09.07.2021

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