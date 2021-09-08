В сериале Пикник 5 серия от 08.09.2021 вы узнаете, что произошло три года назад и поставило крест на семье Лапиных.

Три года назад герои были по-настоящему счастливы. Олег устроился в солидную адвокатскую фирму и сразу показал все свои сильные стороны. Вера работала в частной клинике гинекологом и прекрасно зарабатывала. А Настя… Настя хорошо ладила с родителями и пыталась больше времени проводить с ними. Более того, семье Лапиных так повезло: в 5 серии драмы Пикник они взяли ипотеку на квартиру и окрыленные занимались переездом. Все вроде как в сказке, не так ли? Однако впоследствии отношения между Верой и Олегом несколько испортились. Мужчина все чаще задерживался на работе, изменил пароль на телефоне, а интима между ними давно не было. Женщина начала подозревать любимого в измене. Была ли она права? И что стало началом конца идеальных отношений в семье? Узнайте совсем скоро – смотрите онлайн сериал Пикник 5 серия от 08.09.2021 на сайте СТБ.

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Смотреть онлайн сериал Пикник – 6 серия от 08.09.2021