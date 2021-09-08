Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Пікнік: 5 серія дивитися онлайн – 08.09.2021

Дивитися онлайн серіал Пікнік - 5 серія від 08.09.2021. Український фільм Пікнік серія 5 вже на сайті
Дивіться також
Пікнік |Серія 6 |08.09.2021| 2021
Пікнік: 6 серія дивитися онлайн – 08.09.2021...
Пікнік |Серія 4 |07.09.2021| 2021
Пікнік: 4 серія дивитися онлайн – 07.09.2021...
Пікнік |Серія 3 |07.09.2021| 2021
Пікнік: 3 серія дивитися онлайн – 07.09.2021...
Пікнік |Серія 2 |06.09.2021| 2021
Пікнік: 2 серія дивитися онлайн – 06.09.2021...
Пікнік |Серія 1 |06.09.2021| 2021
Пікнік: 1 серія дивитися онлайн – 06.09.2021...
Пленница |Серія 1 |02.09.2021| 2021
Полонена: 1 серія дивитися онлайн – 30.08.2021...
Пікнік | 08.09.2021 | 2021

У серіалі Пікнік 5 серія від 08.09.2021 ви дізнаєтеся, що відбулося три роки тому та поставило хрест на сім’ї Лапіних.

Три роки тому герої були по-справжньому щасливі. Олег влаштувався в солідну адвокатську фірму й одразу показав усі свої сильні боки. Віра працювала в приватній клініці гінекологинею та чудово заробляла. А Настя… Настя добре ладнала з батьками та намагалася більше часу проводити з ними. Ба більше, сім’ї Лапіних так пощастило: у 5 серії драми Пікнік вони взяли іпотеку на квартиру та окрилені займалися переїздом. Усе наче як у казці, чи не так? Проте згодом стосунки між Вірою та Олегом дещо зіпсувалися. Чоловік усе частіше затримувався на роботі, змінив пароль на телефоні, а інтиму між ними давно не було. Жінка почала підозрювати коханого в зраді. Чи мала вона рацію? І що стало початком кінця ідеальних стосунків у сім’ї? Дізнайтеся зовсім скоро – дивіться онлайн серіал Пікнік 5 серія від 08.09.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн усі серії серіалу Пікнік

Дивитися онлайн серіал Пікнік – 6 серія від 08.09.2021

Thanks!

Our editors are notified.

Close