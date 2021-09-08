У серіалі Пікнік 5 серія від 08.09.2021 ви дізнаєтеся, що відбулося три роки тому та поставило хрест на сім’ї Лапіних.

Три роки тому герої були по-справжньому щасливі. Олег влаштувався в солідну адвокатську фірму й одразу показав усі свої сильні боки. Віра працювала в приватній клініці гінекологинею та чудово заробляла. А Настя… Настя добре ладнала з батьками та намагалася більше часу проводити з ними. Ба більше, сім’ї Лапіних так пощастило: у 5 серії драми Пікнік вони взяли іпотеку на квартиру та окрилені займалися переїздом. Усе наче як у казці, чи не так? Проте згодом стосунки між Вірою та Олегом дещо зіпсувалися. Чоловік усе частіше затримувався на роботі, змінив пароль на телефоні, а інтиму між ними давно не було. Жінка почала підозрювати коханого в зраді. Чи мала вона рацію? І що стало початком кінця ідеальних стосунків у сім’ї? Дізнайтеся зовсім скоро – дивіться онлайн серіал Пікнік 5 серія від 08.09.2021 на сайті СТБ.

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