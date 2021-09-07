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Video: Пикник: 4 серия смотреть онлайн – 07.09.2021

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Пикник | 07.09.2021 | 2021

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Пока Вера пытается найти выход из плачевной ситуации, ее сестра Алла активно строит семейную жизнь. Накануне женщина узнала замечательную новость: она – беременна. Несмотря на диагнозы врачей о бесплодии и возраст 46 лет, женщине удалось осуществить свою заветную мечту. И, к счастью, ее молодой избранник Максим полностью поддерживает любимую в этом решении. Однако их идиллию в 4 серии драмы Пикник 2021 прервала неожиданная гостья – мама Макса. Как пройдет знакомство с потенциальной свекровью? И почему она так внезапно решила навестить сына? Узнайте прямо сейчас!

Впервые за долгое время Олег наконец поверил в себя. На встрече с работниками банка, которые ошибочно насчитали долг и задействовали санкции, мужчина показал себя как профессиональный юрист, доведя вину банка и сняв все штрафы. Однако радость длилась недолго – Вера решила серьезно с ним поговорить. О чем? Ответ ищите в видео – смотрите онлайн сериал Пикник 4 серия от 07.09.2021.

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