Не пропустіть продовження історії – дивіться онлайн серіал Пікнік 4 серія від 07.09.2021 на сайті СТБ!

Поки Віра намагається знайти вихід із плачевної ситуації, її сестра Алла активно будує сімейне життя. Напередодні жінка дізналася чудову новину: вона – вагітна. Попри діагнози лікарів про безпліддя та вік 46 років, жінці вдалося здійснити свою заповітну мрію. І, на щастя, її молодий обранець Максим повністю підтримує кохану у цьому рішенні. Проте їхню ідилію у 4 серії драми Пікнік 2021 перервала неочікувана гостя – мама Макса. Як пройде знайомство з потенційною свекрухою? І чому вона так раптово вирішила навідати сина? Дізнайтеся просто зараз!

Вперше за довгий час Олег нарешті повірив у себе. На зустрічі з працівниками банку, які помилково нарахували борг і задіяли санкції, чоловік показав себе як професійний юрист, довівши вину банку та знявши усі штрафи. Проте радість тривала недовго – Віра вирішила серйозно з ним поговорити. Про що? Відповідь шукайте у відео – дивіться онлайн серіал Пікнік 4 серія від 07.09.2021.

Дивитися онлайн усі серії серіалу Пікнік