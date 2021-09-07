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Video: Пикник: 3 серия смотреть онлайн – 07.09.2021

Смотреть онлайн сериал Пикник - 3 серия от 07.09.2021. Украинский фильм Пикник серия 3 уже на сайте
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Пикник | 07.09.2021 | 2021

У Олега в сериале Пикник 3 серия от 07.09.2021 появляется шанс на спасение из тюрьмы. Леня встретился с другом и напомнил о ситуации, которая произошла в студенческие годы. Следователь уверен: вспомнив ее, Влад точно заберет заявление из полиции. О чем идет речь? Что произошло в далеком прошлом? Об этом вы узнаете уже очень скоро.

В 3 серии Пикник 2021 няня Оля проявляет свою сущность. Поняв, что брак Олега и Веры трещит по швам, она идет в наступление. Женщине пришла смс-ка от мужа: сегодня он не будет ночевать дома. Пока Вера принимала душ, Оля, выдав в переписке себя за жену, расспросила, где будет ночевать мужчина. Неужели она решится прийти к нему? Не пропустите – смотрите онлайн сериал Пикник 3 серия от 07.09.2021 на сайте телеканала СТБ.

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