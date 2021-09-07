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Video: Пікнік: 3 серія дивитися онлайн – 07.09.2021

Дивитися онлайн серіал Пікнік - 3 серія від 07.09.2021. Український фільм Пікнік серія 3 вже на сайті
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Пікнік | 07.09.2021 | 2021

В Олега у серіалі Пікнік 3 серія від 07.09.2021 з’являється шанс на порятунок з в’язниці. Льоня зустрівся з другом і нагадав про ситуацію, яка відбулася у студентські роки. Слідчий впевнений: згадавши її, Влад точно забере заяву з поліції. Про що йдеться? Що відбулося у далекому минулому? Про це ви дізнаєтеся вже дуже скоро.

У 3 серії Пікнік 2021 няня Оля проявляє своє єство. Зрозумівши, що шлюб Олега та Віри тріщить по швах, вона йде у наступ. Жінці прийшла смс-ка від чоловіка: сьогодні він не ночуватиме удома. Поки Віра приймала душ, Оля, видавши у листуванні себе за дружину, розпитала, де ночуватиме чоловік. Невже вона наважиться прийти до нього? Не пропустіть – дивіться онлайн серіал Пікнік 3 серія від 07.09.2021 на сайті Телеканалу СТБ.

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Дивитися онлайн серіал Пікнік – 4 серія від 07.09.2021

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