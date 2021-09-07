В Олега у серіалі Пікнік 3 серія від 07.09.2021 з’являється шанс на порятунок з в’язниці. Льоня зустрівся з другом і нагадав про ситуацію, яка відбулася у студентські роки. Слідчий впевнений: згадавши її, Влад точно забере заяву з поліції. Про що йдеться? Що відбулося у далекому минулому? Про це ви дізнаєтеся вже дуже скоро.

У 3 серії Пікнік 2021 няня Оля проявляє своє єство. Зрозумівши, що шлюб Олега та Віри тріщить по швах, вона йде у наступ. Жінці прийшла смс-ка від чоловіка: сьогодні він не ночуватиме удома. Поки Віра приймала душ, Оля, видавши у листуванні себе за дружину, розпитала, де ночуватиме чоловік. Невже вона наважиться прийти до нього? Не пропустіть – дивіться онлайн серіал Пікнік 3 серія від 07.09.2021 на сайті Телеканалу СТБ.

Дивитися онлайн усі серії серіалу Пікнік

Дивитися онлайн серіал Пікнік – 4 серія від 07.09.2021