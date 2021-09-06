В сериале Пикник 2 серия от 06.09.2021 жизнь Олега развалилась: с работы его уволили, жена думает о разводе, родная дочь ненавидит… Ему еще и грозит 7 лет тюрьмы. Родители пострадавшего Влад и Наталья готовы испортить жизнь бывшему другу и посадить за решетку. Но решатся ли они разрушить 20-летнюю дружбу? Смотрите 2 серию драмы Пикник на СТБ.

Настя продолжает игнорировать родителей. Все свое свободное время она проводит с нового подругой Ксю, которая пытается затащить ее в разные авантюры. То предложила стать блогером, которая будет рассказывать о неопытности в постели, то познакомиться с богатенькими бизнесменами и разводить их на деньги… Прислушается ли Настя к подруге?

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