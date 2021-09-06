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Video: Пікнік: 2 серія дивитися онлайн – 06.09.2021

Дивитися онлайн серіал Пікнік - 2 серія від 06.09.2021. Український фільм Пікнік серія 2 вже на сайті
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Пікнік | 06.09.2021 | 2021

У серіалі Пікнік 2 серія від 06.09.2021 життя Олега розвалилося: з роботи його звільнили, дружина думає про розлучення, рідна донька ненавидить… Йому ще і грозить 7 років в’язниці. Батьки постраждалого Влад і Наталя готові зіпсувати життя колишньому другу та посадити за ґрати. Але чи наважаться вони зруйнувати 20-річну дружбу? Дивіться 2 серію драми Пікнік на СТБ.

Настя продовжує ігнорувати батьків. Увесь свій вільний час вона проводить із нового подругою Ксю, яка намагається затягнути її в різні авантюри. То запропонувала стати блогеркою, яка розповідатиме про недосвідченість у ліжку, то познайомитися з багатенькими бізнесменами та розводити їх на гроші… Чи дослухається Настя до подруги?

Дивіться онлайн серіал СТБ Пікнік 2 серія від 06.09.2021 – слідкуйте за драматичною історією.

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