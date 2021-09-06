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Video: Пикник: 1 серия смотреть онлайн – 06.09.2021

Смотреть онлайн сериал Пикник - 1 серия от 06.09.2021. Украинский фильм Пикник серия 1 уже на сайте
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Пикник | 06.09.2021 | 2021

Вы смотрите онлайн премьеру нового сериала Пикник 1 серия от 06.09.2021 на сайте телеканала СТБ!

Сегодня знаковый день для Олега – ему сорок лет. Однако такой, на первый взгляд, радостный праздник, превращается для него в сплошное несчастье. Главный герой драмы – успешный адвокат, но именно сегодня его ждало фиаско: клиент не доволен его работой. Олег оказывается в шаге от увольнения. Ему больше ничего не нужно: ни торжества, ни «искренних» поздравлений… Но жена Вера в 1 серии сериала Пикник уже собрала близких друзей на природе, чтобы хотя бы на секунду поверить в то, что они – счастливые супруги.

Почему празднование 40-летия завершится больницей? Из-за чего от Олега отвернутся семья и друзья? И какие скелеты в шкафу открыл роковой инцидент? Не пропустите все детали – смотрите онлайн сериал Пикник 1 серия от 06.09.2021.

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Смотреть онлайн сериал Пикник – 2 серия от 06.09.2021

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