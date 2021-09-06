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Video: Пікнік: 1 серія дивитися онлайн – 06.09.2021

Дивитися онлайн серіал Пікнік - 1 серія від 06.09.2021. Український фільм Пікнік серія 1 вже на сайті
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Пікнік | 06.09.2021 | 2021

Ви дивитеся онлайн прем’єру нового серіалу Пікнік 1 серія від 06.09.2021 на сайті телеканалу СТБ!

Сьогодні знаковий день для Олега – йому сорок років. Однак таке, на перший погляд, радісне свято, перетворюється для нього на суцільне нещастя. Головний герой драми – успішний адвокат, але саме сьогодні на нього чекало фіаско: клієнт незадоволений його роботою. Олег опиняється за крок до звільнення. Йому більше нічого не потрібно: ані святкування, ані «щирі» привітання… Проте дружина Віра в 1 серії серіалу Пікнік уже зібрала найближчих друзів на природі, аби бодай на секунду повірити в те, що вони – щасливе подружжя.

Чому святкування 40-річчя завершиться лікарнею? Через що від Олега відвернуться сім’я та друзі? І які скелети в шафі відкрив фатальний інцидент? Не пропустіть усі деталі – дивіться онлайн серіал Пікнік 1 серія від 06.09.2021.

Дивитися онлайн усі серії серіалу Пікнік

Дивитися онлайн серіал Пікнік – 2 серія від 06.09.2021

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